Volley, Mondiali Under 18: chi affronterà l’Italia in semifinale? Prossimo avversario, data, programma, orario (Di martedì 28 settembre 2021) l’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali Under 21 di Volley maschile in corso di svolgimento al PalaPirastu di Cagliari. La nostra Nazionale ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-0, infilando così il quinto successo consecutivo col massimo scarto, e garantendosi con un turno di anticipo il primo posto nella Pool E (seconda fase a gironi). I ragazzi del CT Angelo Frigoni torneranno in campo domani (mercoledì 29 settembre, ore 19.00) per incrociare il Belgio, ma il risultato sarà ininfluente per i nostri portacolori. L’attenzione è dunque tutta sulla semifinale, in programma sabato 2 ottobre (orario da definire) sempre nel capoluogo sardo. Alessandro Michieletto e compagni incroceranno la perdente di Russia-Polonia, scontro diretto che domani metterà in ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)si è qualificata alle semifinali dei21 dimaschile in corso di svolgimento al PalaPirastu di Cagliari. La nostra Nazionale ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-0, infilando così il quinto successo consecutivo col massimo scarto, e garantendosi con un turno di anticipo il primo posto nella Pool E (seconda fase a gironi). I ragazzi del CT Angelo Frigoni torneranno in campo domani (mercoledì 29 settembre, ore 19.00) per incrociare il Belgio, ma il risultato sarà ininfluente per i nostri portacolori. L’attenzione è dunque tutta sulla, insabato 2 ottobre (da definire) sempre nel capoluogo sardo. Alessandro Michieletto e compagni incroceranno la perdente di Russia-Polonia, scontro diretto che domani metterà in ...

