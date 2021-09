Valentino Rossi raddoppia l’impegno: 4 team nel motomondiale 2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Il ritiro di Valentino Rossi al termine della stagione è cosa ormai, purtroppo, certa, ma l’impegno del Dottore nel motomondiale rimarrà grazie ai suoi team. Da quanto emerge dalla entry list della pRossima stagione anzi la VR46 Academy raddoppierà il suo impegno con 4 team in 3 categorie nel 2022. VR46 VR46: 4 team nel motomondiale nella stagione 2022 Partiamo dalla top class dove come ormai noto da tempo i piloti di Valentino saranno equipaggiati dalla Ducati. Il nome del team ancora non è sicuro al 100% ma dovrebbe diventare Aramco-VR46 con la collaborazione del main sponsor saudita. Per quanto riguarda i piloti al momento il solo Luca Marini è sicuro del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) Il ritiro dial termine della stagione è cosa ormai, purtroppo, certa, madel Dottore nelrimarrà grazie ai suoi. Da quanto emerge dalla entry list della pma stagione anzi la VR46 Academy raddoppierà il suo impegno con 4in 3 categorie nel. VR46 VR46: 4nelnella stagionePartiamo dalla top class dove come ormai noto da tempo i piloti disaranno equipaggiati dalla Ducati. Il nome delancora non è sicuro al 100% ma dovrebbe diventare Aramco-VR46 con la collaborazione del main sponsor saudita. Per quanto riguarda i piloti al momento il solo Luca Marini è sicuro del ...

