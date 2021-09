Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 13:10 (Di martedì 28 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal CTS sia l’aumento della capienza massima per assistere a Sport e spettacoli negli stadi nei luoghi all’aperto può salire al 75% nei Palazzetti al chiuso al 50% cinema teatri e sale concerti del 100% l’aperto al 80% al chiuso nessuna restrizione per i musei ma organizzare i flussi per garantire il distanziamento tutti dovranno essere muniti di Green pass Salvini da nostra richiesta di riaprire tutto per tutti i vaccini via le cose aggiuntive per anziani RSA e sanitari in tutto 686 migranti sbarcati a Lampedusa su un peschereccio di 15 m ha provato ieri sera al molo commerciale 5 di loro del Poliambulatorio perché stavano male sono originari di Egitto Ciad Marocco Siria Bangladesh Today Nigeria Etiopia Senegal Il peschereccio intercettato 8 miglia dalla costa era ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal CTS sia l’aumento della capienza massima per assistere a Sport e spettacoli negli stadi nei luoghi all’aperto può salire al 75% nei Palazzetti al chiuso al 50% cinema teatri e sale concerti del 100% l’aperto al 80% al chiuso nessuna restrizione per i musei ma organizzare i flussi per garantire il distanziamento tutti dovranno essere muniti di Green pass Salvini da nostra richiesta di riaprire tutto per tutti i vaccini via le cose aggiuntive per anziani RSA e sanitari in tutto 686 migranti sbarcati a Lampedusa su un peschereccio di 15 m ha provato ieri sera al molo commerciale 5 di loro del Poliambulatorio perché stavano male sono originari di Egitto Ciad Marocco Siria Bangladesh Today Nigeria Etiopia Senegal Il peschereccio intercettato 8 miglia dalla costa era ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Pfizer: «Vaccino sicuro per i bambini dai 5 agli 11 anni» - LegaSalvini : CLANDESTINO 34ENNE ABUSA DI UNA 15ENNE IN TRENO: ARRESTATO - SiciliaTV : Buone notizie sul fronte pandemia, nelle ultime 24ore, in provincia di Agrigento registrati... #Agrigento #covid… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 13:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -