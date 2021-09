Superlega, la decisione della UEFA su Inter e Milan! (Di martedì 28 settembre 2021) In seguito all’annuncio di ieri, relativo all’eliminazione dei procedimenti contro i tre club fondatori, Ceferin ha comunicato ulteriori novità. Come previsto, l’UEFA ha annunciato lo stop alle sanzioni contro i restanti nove club uscenti dal progetto Superlega, compresi Milan ed Inter. A riportarlo è il sito calciomercato.it . Il comunicato ufficiale della UEFA “In relazione alla Dichiarazione di impegno ricevuta dalla UEFA a maggio 2021 da nove dei 12 club fondatori della cosiddetta European Super League, con la quale nove club informavano la UEFA della decisione unilaterale di ritirarsi dal progetto, la UEFA ha informato tali club che, alla luce dei procedimenti in corso presso il Tribunale di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) In seguito all’annuncio di ieri, relativo all’eliminazione dei procedimenti contro i tre club fondatori, Ceferin ha comunicato ulteriori novità. Come previsto, l’ha annunciato lo stop alle sanzioni contro i restanti nove club uscenti dal progetto, compresi Milan ed. A riportarlo è il sito calciomercato.it . Il comunicato ufficiale“In relazione alla Dichiarazione di impegno ricevuta dallaa maggio 2021 da nove dei 12 club fondatoricosiddetta European Super League, con la quale nove club informavano launilaterale di ritirarsi dal progetto, laha informato tali club che, alla luce dei procedimenti in corso presso il Tribunale di ...

Advertising

tancredipalmeri : ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9… - infoitsport : Superlega, sorridono anche Inter e Milan: la decisione UFFICIALE UEFA - LaLuna36248370 : RT @girpell: Secondo AS,il presidente della UEFA Ceferin sarebbe molto vicino ad essere incriminato da un giudice spagnolo per non aver ann… - ilciccio67 : RT @girpell: Secondo AS,il presidente della UEFA Ceferin sarebbe molto vicino ad essere incriminato da un giudice spagnolo per non aver ann… - girpell : Secondo AS,il presidente della UEFA Ceferin sarebbe molto vicino ad essere incriminato da un giudice spagnolo per n… -