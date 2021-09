Simone Biles a cuore aperto | “Tokyo un errore I Twisties? 20 anni per guarire”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 settembre 2021) La ginnasta ha parlato al New York Times, ginnasta americana, stella di questo sport era tra le atlete più attese a2020. Poi, però, l’aspetto sportivo è passato in secondo piano. Sulla pedana di, l’atleta ha avuto un vero e proprio crollo che l’ha portata a ritirarsi da quasi tutte le gare e ad ammettere di aver avuto problemi legati alla sua salute, mentale e fisica. Laha spiegato di soffrire di, ovvero di perdere, durante gli esercizi, la concezione dello spazio. In un’intervista rilasciata al New York Times ha raccontato meglio cosa sta vivendo. “Poniamo il caso che che fino ai 30uno veda perfettamente, poi una mattina ti svegli e non vedi niente. Ma la gente ti dice di continuare a fare il tuo lavoro come se avessi ...