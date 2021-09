Scontro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis interviene (Di martedì 28 settembre 2021) Paolo Bonolis interviene allo Scontro Al Grande Fratello Vip le dinamiche sono presenti non solo dentro la Casa ma anche in studio tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe, dalla personalità molto forte e spiccata, hanno pareri spesso discordanti e si trovano a battibeccare. Ma non è finita qui. Perché lo scorso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 settembre 2021)alloAl Grande Fratello Vip le dinamiche sono presenti non solo dentro la Casa ma anche in studio tra le due opinioniste. Entrambe, dalla personalità molto forte e spiccata, hanno pareri spesso discordanti e si trovano a battibeccare. Ma non è finita qui. Perché lo scorso L'articolo proviene da Novella 2000.

cheryIb0mbsheII : RT @Ri_Ghetto: Tra l'altro l'inizio dello scontro Adriana Vs Sonia è stato super preparato, battutine e frasi studiate MA alla fine si stav… - VelvetMagIta : GF Vip: scontro in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nessun eliminato dalla Casa #gfvip #gfvip6… - DonnaGlamour : GF Vip, lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Non sono tua amica” - peppe844 : #GFvip 'GF Vip': scontro in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nessun eliminato dalla Casa - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Tra l'altro l'inizio dello scontro Adriana Vs Sonia è stato super preparato, battutine e frasi studiate MA alla fine si stav… -