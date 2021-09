Retro Classics Stoccarda | eccezionali modelli da collezione a Milano AutoClassica

Advertising

junjokerando : RT @warjudo3: Lamborghini Centenario Roadster Retro Classics 2020 - jbrollins551 : RT @warjudo3: Lamborghini Centenario Roadster Retro Classics 2020 - junjokerando : RT @warjudo3: Lamborghini Centenario Roadster Retro Classics 2020 - DannaCostello_ : RT @warjudo3: Lamborghini Centenario Roadster Retro Classics 2020 - Enzosienna : RT @warjudo3: Lamborghini Centenario Roadster Retro Classics 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Retro Classics

QN Motori

Anche quest'annoStoccarda ha scelto il palcoscenico di Milano AutoClassica per incontrare i suoi più importanti espositori e collezionisti tedeschi. Da circa cinque lustri Karl Ulrich Herrmann ed il ...L'esterno è in buone condizioni salvo qualche graffio sulsinistro. Accessoriato con un set ... Questo esemplare del 1995 è in vendita su Japanesea 11.995 dollari. Vedi anche Ecco la ...