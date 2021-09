Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner sinora nel 2021? Montepremi a sette cifre: tutti i valori (Di martedì 28 settembre 2021) Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una buona stagione, anche se è mancato il grandissimo acuto che tanti tifosi potevano aspettarsi. Il tennista italiano è balzato al 14mo posto del ranking ATP ed è in piena lotta per la qualificazione alle ATP Finals, ha vinto due tornei (ATP 250 di Melbourne e ATP 500 di Washington), ha perso la Finale del Masters 1000 di Miami, ha giocato gli ottavi di finale al Roland Garros (sconfitta contro Rafael Nadal) e agli US Open (ko contro Alexander Zverev). L’altoatesino è attualmente impegnato al torneo ATP 250 di Sofia, dove deve difendere il trofeo vinto l’anno scorso e confermare punti pesantissimi in ottica ATP Finals. Il 2021 può ancora regalare grandi gioie al 20enne, che può già ritenersi più che soddisfatto per il Montepremi accumulato nei primi nove mesi ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)si sta rendendo protagonista di una buona stagione, anche se è mancato il grandissimo acuto che tanti tifosi potevano aspettarsi. Il tennista italiano è balzato al 14mo posto del ranking ATP ed è in piena lotta per la qualificazione alle ATP Finals, ha vinto due tornei (ATP 250 di Melbourne e ATP 500 di Washington), ha perso la Finale del Masters 1000 di Miami, ha giocato gli ottavi di finale al Roland Garros (sconfitta contro Rafael Nadal) e agli US Open (ko contro Alexander Zverev). L’altoatesino è attualmente impegnato al torneo ATP 250 di Sofia, dove deve difendere il trofeo vinto l’anno scorso e confermare punti pesantissimi in ottica ATP Finals. Ilpuò ancora regalare grandi gioie al 20enne, che può già ritenersi più che soddisfatto per ilaccumulato nei primi nove mesi ...

Advertising

uminooto7 : questo mese mi sono prosciugata non so quanti soldi - bitoraf : RT @DomaniGiornale: Con Salvini al Viminale, la Bestia ha avuto accesso a dossier riservatissimi. E una barca di soldi. Ecco quanti #Salvi… - EigthPeter : @Ol_Egy @LegaSalvini I cinque stelle con i banchi a rotelle reddito di cittadinanza dato a chi non lo merita e st… - Amos8125 : @VoceIddio E' più complessa di così. Sicuramente in questo momento c'è domanda rispetto alla produzione effettiva.… - Dario59452333 : @mirkonicolino Quanti soldi esattamente? -