Patrick Zaki | oggi a Mansura la seconda udienza del processo

caterpillarrai : Patrick Zaki rischia 5 anni di galera per un articolo. @RiccardoNoury @amnestyitalia lo legge a Caterpillar.… - amnestyitalia : Patrick Zaki, la seconda udienza del processo e un amaro paradosso. @RiccardoNoury su @ilfattoblog - fanpage : #PatrickZaki, si terrà domani la seconda udienza del processo. Il giovane rischia almeno 25 anni di carcere, o addi… - FinarMariasole : RT @caterpillarrai: Patrick Zaki rischia 5 anni di galera per un articolo. @RiccardoNoury @amnestyitalia lo legge a Caterpillar. #leggozak… - gianu62_ : RT @AmnestyPiemonte: LIBERTA' PER PATRICK ZAKI #FreePatrickZaki Oggi, martedì 28 settembre 2021, si terrà la seconda udienza del processo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Si tiene oggi a Mansura la seconda udienza del processo a carico di, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere da quasi 20 mesi. Restano in piedi le accuse più gravi, per le qualirischia 25 anni di galera o addirittura l'...... con cui collaborava Seconda udienza oggi al Tribunale per le emergenze e la sicurezza di al - Mansoura, in Egitto, del processo a carico di, lo studente e ricercatore egiziano dell'...