Olio per motori sul corrimano della balaustra, atto vandalico in Piazza della Libertà a Salerno (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato perpetrato un grave atto vandalico in Piazza della Libertà a Salerno. È stato versato dell’Olio per motori lungo il corrimano della balaustra della passeggiata a mare. Un’approfondita pulizia della zona vandalizzata è stata già svolta in queste ore. L’amministrazione comunale sporgerà denuncia affinché le indagini permettano di individuare i responsabili. L’amministrazione esprime “ferma condanna dell’atto vandalico che ha rischiato di danneggiare una Piazza che ha subito conquistato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato perpetrato un gravein. È stato versato dell’perlungo ilpasseggiata a mare. Un’approfondita puliziazona vandalizzata è stata già svolta in queste ore. L’amministrazione comunale sporgerà denuncia affinché le indagini permettano di individuare i responsabili. L’amministrazione esprime “ferma condanna dell’che ha rischiato di danneggiare unache ha subito conquistato ...

Atto vandalico a piazza DellaLibertà di Monica De Santis È stato perpetrato un grave atto vandalico in Piazza della Libertà. È stato versato dell'olio per motori lungo il corrimano della balaustra della passeggiata a mare. La notizia è stata diffusa ieri in tarda serata dal sindaco di Salerno, che ha sua volta ha saputo dell'accaduto nel corso ...

