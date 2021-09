Napoli multato di 3 mila euro per i fischietti usati dai tifosi (Di martedì 28 settembre 2021) Il Napoli è stato multato di 3 mila euro “per avere i suoi sostenitori all’11’ del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro a far effettuare l’annuncio di rito” durante la sfida col Cagliari. Ammenda anche per l’Inter, di 2 mila euro, per un coro offensivo rivolto a Gasperini. Squalificato per il prossimo turno Djidji, mentre soltanto multa per Zaniolo dopo il gestaccio verso i tifosi della Lazio (10 mila euro). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Ilè statodi 3“per avere i suoi sostenitori all’11’ del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro a far effettuare l’annuncio di rito” durante la sfida col Cagliari. Ammenda anche per l’Inter, di 2, per un coro offensivo rivolto a Gasperini. Squalificato per il prossimo turno Djidji, mentre soltanto multa per Zaniolo dopo il gestaccio verso idella Lazio (10). L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Durante la sfida col Cagliari, l’arbitro Piccinini è stato costretto a far fare l’annuncio contro l’uso di questi d… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Trasporto eccezionale blocca la Tangenziale di Napoli, autista multato -… - anteprima24 : ** #Trasporto eccezionale in Tangenziale #Napoli, #Autista multato ** - diavolisempre : @Larabrusi no ma quello che ho capito era proprio lui che li ha messi su telgram con nome e cognome era facile trov… - CeceRiccardo : @ZZiliani Poi ha napoli hanno multato chi era seduto al posto sbagliato... -