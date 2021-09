Mr Goxx, il criceto che batte i gestori. In 3 mesi guadagni sul mercato del 24% con il trading di criptovalute (Di martedì 28 settembre 2021) Un criceto ha battuto l’indice di borsa S&P500, cosa che non riesce a molti gestori di fondi comuni. Lo ha fatto comprando e vendendo criptovalute. Il roditore, che si chiama Mr Goxx, ha cominciato a fare trading lo scorso 12 giugno. In poco più di tre mesi ha portato a casa guadagni del 24%, nello stesso periodo l’S&P500, l’indice azionario più importante al mondo, è salito del 2,4%, il bitcoin del 17%. Chi avesse affidato al roditore 1000 euro lo scorso giugno se ne ritroverebbe oggi in tasca 1.240. Quale gestore può dire altrettanto ai suoi clienti? Nello stesso intervallo di tempo la società di Warren Buffet Berkshire ha perso il 2%. Vive in Germania e la sua gabbia è dotata di un “ufficio” in cui Mr Goxx può entrare e uscire quando vuole. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Unha battuto l’indice di borsa S&P500, cosa che non riesce a moltidi fondi comuni. Lo ha fatto comprando e vendendo. Il roditore, che si chiama Mr, ha cominciato a farelo scorso 12 giugno. In poco più di treha portato a casadel 24%, nello stesso periodo l’S&P500, l’indice azionario più importante al mondo, è salito del 2,4%, il bitcoin del 17%. Chi avesse affidato al roditore 1000 euro lo scorso giugno se ne ritroverebbe oggi in tasca 1.240. Quale gestore può dire altrettanto ai suoi clienti? Nello stesso intervallo di tempo la società di Warren Buffet Berkshire ha perso il 2%. Vive in Germania e la sua gabbia è dotata di un “ufficio” in cui Mrpuò entrare e uscire quando vuole. ...

