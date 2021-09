Midnight Mass 2 ci sarà? Il finale aperto spiegato dal creatore Mike Flanagan: “Non voglio confermare, ma…” (Di martedì 28 settembre 2021) Midnight Mass 2 ci sarà? È ciò che si chiedono gli utenti Netflix dopo aver visto i sette episodi della serie horror, pubblicata il 24 settembre. Il finale della prima (e finora unica) stagione sembra aver lasciato una possibilità per proseguire la storia, oltre a diverse domande in sospeso. Intervistato da The Wrap, il creatore Mike Flanagna ha voluto dare una risposta e, a modo suo, una spiegazione a quello sconvolgente episodio che ha concluso lo show. Le sue dichiarazioni, però, non soddisferanno del tutto i fan della serie. Attenzione: da qui SPOILER sul finale di The Midnight Mass Una delle ultime scene vede l’Angelo tentare di volare via da Crockett Island prima che sorga il sole, dopo che una morente Erin ha cercato di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 settembre 2021)2 ci? È ciò che si chiedono gli utenti Netflix dopo aver visto i sette episodi della serie horror, pubblicata il 24 settembre. Ildella prima (e finora unica) stagione sembra aver lasciato una possibilità per proseguire la storia, oltre a diverse domande in sospeso. Intervistato da The Wrap, ilFlanagna ha voluto dare una risposta e, a modo suo, una spiegazione a quello sconvolgente episodio che ha concluso lo show. Le sue dichiarazioni, però, non soddisferanno del tutto i fan della serie. Attenzione: da qui SPOILER suldi TheUna delle ultime scene vede l’Angelo tentare di volare via da Crockett Island prima che sorga il sole, dopo che una morente Erin ha cercato di ...

