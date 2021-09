Marcellinara. Alessandra Paone morta in un incidente lungo la provinciale

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 settembre 2021) Ancora una vittima della strada in Calabria. In unstradale avvenutola Strada(Catanzaro) direzione Tiriolo è, 40 anni. La donna viaggiava su una Peugeot 107 che si è scontrata con un camion Iveco. Per estrarre il corpo didall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per salvare la vita adma non c’è stato nulla da fare. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.