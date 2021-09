Juventus-Chelsea, parla Di Canio: “Sarà una partita a scacchi, serve cuore” (Di martedì 28 settembre 2021) Il momento delle due squadre Juventus-Chelsea, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League andrà in scena domani, mercoledì 29 settembre, alle 21.00 all’Allianz Stadium. Paolo Di Canio ha voluto spendere alcune parole a Tuttosport, riguardo alla partita. A proposito di come arriva il Chelsea al match: “Certamente la sconfitta contro il City fa male, ma non per questo è meno consapevole della sua forza. Cercherà di approfittare del momento complicato dei bianconeri e dell’assenza di Morata e Dybala, ossia coloro che fanno la differenza in attacco. In ogni caso non Sarà semplice perché la Juve sta ritrovando compattezza”. Invece, su come arriva la Juventus: “Sta riprendendosi e Allegri ha fatto bene a partire dalle basi del calcio e al ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) Il momento delle due squadre, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League andrà in scena domani, mercoledì 29 settembre, alle 21.00 all’Allianz Stadium. Paolo Diha voluto spendere alcune parole a Tuttosport, riguardo alla. A proposito di come arriva ilal match: “Certamente la sconfitta contro il City fa male, ma non per questo è meno consapevole della sua forza. Cercherà di approfittare del momento complicato dei bianconeri e dell’assenza di Morata e Dybala, ossia coloro che fanno la differenza in attacco. In ogni caso nonsemplice perché la Juve sta ritrovando compattezza”. Invece, su come arriva la: “Sta riprendendosi e Allegri ha fatto bene a partire dalle basi del calcio e al ...

