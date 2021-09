Grande Fratello Vip 2021, chi è stato eliminato e quali concorrenti sono in nomination dopo la quinta puntata di ieri 27 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Un’altra puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ma, al di la dello show, per molti è solo una la domanda: chi è stato eliminato? ieri, lunedì 27 settembre, è andata in onda un’altra puntata del gfvip; in nomination c’erano Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino e Nicola Pisu. Grande Fratello Vip: l’eliminato di ieri, lunedì 27 settembre Una puntata piena di colpi di scena quella andata in onda ieri, lunedì 27 settembre, che ha sorpreso il pubblico anche durante l’utlima parte: quella dell’eliminazione. La puntata di ieri è stata una safe zone per tutti infatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Un’altradelVip è andata in onda ma, al di la dello show, per molti è solo una la domanda: chi è, lunedì 27, è andata in onda un’altradel gfvip; inc’erano Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino e Nicola Pisu.Vip: l’di, lunedì 27Unapiena di colpi di scena quella andata in onda, lunedì 27, che ha sorpreso il pubblico anche durante l’utlima parte: quella dell’eliminazione. Ladiè stata una safe zone per tutti infatti ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @alfosignorini conduce un nuovo appuntamento con #GFVIP - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - FrancescoGall1 : RT @aaridaje: trovo imbarazzanti quelli che criticano Valentina per il fatto che stia cercando visibilità quando loro sono tutti al grande… - antipaticq : sono uscita dalla puntata del grande fratello di ieri sera totalmente scioccata -