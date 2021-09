Gkn: Consiglio Regione Toscana approva risoluzione contro delocalizzazioni (Di martedì 28 settembre 2021) La risoluzione impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 settembre 2021) Laimpegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativoledelle aziende L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Gkn: Consiglio Regione Toscana approva risoluzione contro delocalizzazioni - CRToscana : #openCRT GKN: delocalizzazione aziende, Aula dice no all’unanimità. Approvata proposta di risoluzione che sollecita… - CRToscana : #openCRT Mazzeo, soluzione vertenza Sittel è risultato impegno unitario. E’ sempre una bella giornata quando c’è un… - corpieterranudm : RT @radiosonar_net: @CoiGkn ?La grande affluenza a #Firenze a seguito della chiamata del Consiglio di Fabbrica della GKN è lo specchio di u… - CRToscana : GKN: delocalizzazione aziende, risoluzione unanime per dire no. Nell’atto, licenziato in commissione Sviluppo econo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Consiglio Delocalizzazioni, multe ad aziende in fuga: a quanto ammontano Adesso è sul tavolo del presidente del Consiglio Mario Draghi , che sceglierà come muoversi per ... I fatti della Gkn di Campi Bisenzio e della Whirlpool di Napoli hanno fatto scuola: si è trattato di ...

11 ottobre, bentornata lotta di classe In quella assemblea il controcanto amoroso tra il Presidente del Consiglio e quello di ... Così dalla GKN all'Alitalia a tante altre imprese si è dato il via alla stagione delle ristrutturazioni ...

La Gkn e la delocalizzazione delle aziende: risoluzione unanime del Consiglio regionale per dire no piananotizie.it GKN: delocalizzazione aziende, Aula dice no all’unanimità Approvata una proposta di risoluzione che sollecita un intervento normativo da parte del Governo contro la delocalizzazione delle aziende. Ilaria Bugetti: “I temi sono tre: la revoca dei licenziamenti ...

Lavoro: Mazzeo, soluzione vertenza Sittel è risultato impegno unitario Il presidente del Consiglio regionale: “E’ sempre una bella giornata quando c’è una notizia positiva per dei lavoratori, soprattutto in un momento come questo dove, a cominciare dalla GKN, il diritto ...

Adesso è sul tavolo del presidente delMario Draghi , che sceglierà come muoversi per ... I fatti delladi Campi Bisenzio e della Whirlpool di Napoli hanno fatto scuola: si è trattato di ...In quella assemblea il controcanto amoroso tra il Presidente dele quello di ... Così dallaall'Alitalia a tante altre imprese si è dato il via alla stagione delle ristrutturazioni ...Approvata una proposta di risoluzione che sollecita un intervento normativo da parte del Governo contro la delocalizzazione delle aziende. Ilaria Bugetti: “I temi sono tre: la revoca dei licenziamenti ...Il presidente del Consiglio regionale: “E’ sempre una bella giornata quando c’è una notizia positiva per dei lavoratori, soprattutto in un momento come questo dove, a cominciare dalla GKN, il diritto ...