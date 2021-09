GF vip | Francesca Cipriani risponde all’insulto di Tina Cipollari | “Non è stata lei a scrivere”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 settembre 2021) L’edizione in corso del Grande fratello vip non smette di riservare colpi di scena al pubblico tv, come il gesto social al veleno emerso nell’ultima puntata contro la gieffina vip. L’attacco in questione è firmato, così come si evince da una clip mandata in onda in diretta, e si tratta di una critica secca che l’opinionista ha lanciato all’ex naufraga rispetto ad un video circolante in rete, che mostra quest’ultima in preda ad una debolezza nella Casa, registratasi nei giorni precedenti. Rispetto alla critica, tuttavia, in puntatanon ha replicato a, se non con il curioso sospetto che non siarealmente laad attaccarla in rete. E il nuovo caso della Casa, intanto, scatena tra le reazioni ...