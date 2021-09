Gasp, niente squalifica: 'È andata bene. Young Boys non da quarta fascia' (Di martedì 28 settembre 2021) Testa allo Young Boys per Gian Piero Gasperini. Ma anche alla Serie A. Già, perché a margine della conferenza stampa di vigilia Champions contro gli svizzeri, il tecnico dell'Atalanta ha saputo di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Testa alloper Gian Pieroerini. Ma anche alla Serie A. Già, perché a margine della conferenza stampa di vigilia Champions contro gli svizzeri, il tecnico dell'Atalanta ha saputo di ...

Advertising

sportli26181512 : Gasp, niente squalifica: 'È andata bene. Young Boys non da quarta fascia': Gasp, niente squalifica: 'È andata bene.… - firenzeviola_it : G.SPORTIVO, Niente squalifiche per Zaniolo e Gasp - The_Last_Gasp : @maurorizzi_mr Ha dimenticato la Germania dove non gliene sbatte niente e la Francia dove protestano. - tonino24011969 : @fcarignano83 @MarzianoAnsioso Si ma Gasp si è lamentato? No perché se non si lamenta Gasp conto che non è successo niente - metalblanco1991 : RT @marco_rogerio_: Non ci posso fare niente, avrò sempre un debole per le squadre di Gasperini. Fin dai tempi di Sculli e Palladino. Son… -