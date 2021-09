Gabriel Garko: “Vorrei un figlio” (Di martedì 28 settembre 2021) Un anno fa circa Gabriel Garko ha deciso di fare coming out. 12 mesi dopo l’attore ha voluto ricordare quel momento e spiegare come gli ha cambiato la vita; tanto che oggi vorrebbe un figlio! L’attore, insomma, è pronto a diventare padre. Gabriel Garko è uno degli attori più apprezzati in Italia e per anni è stato un vero e proprio sex symbol. Di recente, però, l’uomo è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e, durante l’incontro avuto con Rosalinda Cannavò, ha rivelato il suo “segreto di Pulcinella”. Gabriel, infatti, ha fatto coming out davanti all’Italia intera, rivelando che molte delle sue relazioni, compresa quella con l’ex gieffina, sono state coperture. Attualmente nella vita dell’attore c’è qualcuno ma lui, riservato come sempre, non ha intenzione di rivelare di chi si ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021) Un anno fa circaha deciso di fare coming out. 12 mesi dopo l’attore ha voluto ricordare quel momento e spiegare come gli ha cambiato la vita; tanto che oggi vorrebbe un! L’attore, insomma, è pronto a diventare padre.è uno degli attori più apprezzati in Italia e per anni è stato un vero e proprio sex symbol. Di recente, però, l’uomo è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e, durante l’incontro avuto con Rosalinda Cannavò, ha rivelato il suo “segreto di Pulcinella”., infatti, ha fatto coming out davanti all’Italia intera, rivelando che molte delle sue relazioni, compresa quella con l’ex gieffina, sono state coperture. Attualmente nella vita dell’attore c’è qualcuno ma lui, riservato come sempre, non ha intenzione di rivelare di chi si ...

