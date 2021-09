Fisco, in Cdm anche proroga su Irap (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovo rinvio dei pagamenti per l’Irap non versata. All’ordine del giorno del Cdm convocato per domani mattina alle 9.30 ci sarà un decreto legge che prevede ”disposizioni” di proroga anche in tema di assegno temporaneo e Irap. Sul tavolo del governo pure la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Nella nota della presidenza del Consiglio figura un decreto legge con ”disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovo rinvio dei pagamenti per l’non versata. All’ordine del giorno del Cdm convocato per domani mattina alle 9.30 ci sarà un decreto legge che prevede ”disposizioni” diin tema di assegno temporaneo e. Sul tavolo del governo pure la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Nella nota della presidenza del Consiglio figura un decreto legge con ”disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni diin tema di referendum, assegno temporaneo e”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Draghi non arretra: la riforma del catasto si farà. Ma dopo le elezioni Intervenire sul catasto, anche senza aumentare il gettito complessivo, ammettono fonti parlamentari favorevoli alla riforma, non può essere a saldo zero per tutti, dunque alcuni - con case ad esempio ...

