(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDeridi. La Procura della Repubblica di Benevento ha revocato la misura cautelare d’interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa per un anno. Dopo la notifica, arrivata lo scorso giugno, Desi era autosospesodell’Ente industriali in Irpinia. Nella giornata di oggi la revoca, dunque,dell’ente., Desi autosospende temporaneamente L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Emilio De Vizia torna alla guida di Confindustria Avellino - IL TRIBUNALE REVOCA IL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE PER EMILIO DE VIZIA

Così,De, in rappresentanza degli industriali, ha sottolineato la 'grande occasione che va colta. Il successo dell'infrastruttura è legato a tante altre cose, anche allo sviluppo delle ...Così,De, in rappresentanza degli industriali, ha sottolineato la 'grande occasione che va colta. Il successo dell'infrastruttura è legato a tante altre cose, anche allo sviluppo delle ...Buone notizie per il Presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia. È notizia di stamattina che la Procura di Benevento ha revocato la misura cautelare di interdizione dall’esercizio dell’atti ...Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di “Agorà democratica”: “L’Agorà democratica svoltasi lunedì 27 settembre a Frigento ha impresso una forte accelerazione sul dibattito riguardo la stazion ...