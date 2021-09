Davide Pecorelli: "Le mie attività piegate. Avevo un milione di passivo" (Di martedì 28 settembre 2021) L'Albania lo ha "ospitato" per mesi dopo che l'imprenditore umbro - toscano ed ex arbitro Davide Pecorelli ha inscenato la sua morte dagli inizi di gennaio. Ieri per la prima volta il 45enne ha ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 settembre 2021) L'Albania lo ha "ospitato" per mesi dopo che l'imprenditore umbro - toscano ed ex arbitroha inscenato la sua morte dagli inizi di gennaio. Ieri per la prima volta il 45enne ha ...

Advertising

quot_umbria : Davide Pecorelli si confessa a una tv albanese: 'Avevo un milione di passivo' - qn_lanazione : Davide Pecorelli: 'Le mie attività piegate. Avevo un milione di passivo' - andreastoolbox : Davide Pecorelli, l'imprenditore scomparso ritrovato dopo 9 mesi: In fuga in Albania per debiti | Sky TG24… - infoitinterno : Davide Pecorelli in fuga perché perseguitato dai debiti e dai creditori - infoitinterno : Davide Pecorelli riappare dopo 9 mesi: «Cercavo il tesoro di Montecristo», ma era in fuga per debiti -