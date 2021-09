Covid: Salvini, 'discoteche e locali per giovani vanno riaperti' (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Ora "mancano i locali per giovani, le balere, le discoteche, che possono e devono riaprire come tutti. Se possono andare stasera 4mila persone allo stadio perché non possono andare 400 ragazzi a divertirsi?". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Telelombardia. "Alla fine poi - dice - ci sono le feste abusive. Poi se uno prende la metro ci sono migliaia di persone che vanno al lavoro nello stesso treno". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Ora "mancano iper, le balere, le, che possono e devono riaprire come tutti. Se possono andare stasera 4mila persone allo stadio perché non possono andare 400 ragazzi a divertirsi?". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo, a Telelombardia. "Alla fine poi - dice - ci sono le feste abusive. Poi se uno prende la metro ci sono migliaia di persone cheal lavoro nello stesso treno".

Advertising

salomone_l : RT @tempoweb: ? La sbandata di #Giorgetti ? C'è #Scholz dopo la #Merkel ma i suoi voti non bastano ? Il #Cts 'apre' su stadi, teatri e cine… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'discoteche e locali per giovani vanno riaperti'... - TV7Benevento : **Covid: Salvini, 'obiettivo da metà ottobre tamponi gratis per chi non ha green pass'**... - SoniaLaVera : RT @tempoweb: ? La sbandata di #Giorgetti ? C'è #Scholz dopo la #Merkel ma i suoi voti non bastano ? Il #Cts 'apre' su stadi, teatri e cine… - pietro30199674 : RT @Libero_official: 'Sul #Covid sono avanti da sempre, ma sono stato linciato per colpire la #Lega. #Salvini? Fa bene a non dire sempre sì… -