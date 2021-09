Comunali | Conte | nessun effetto su Governo al di là da esito

(Di martedì 28 settembre 2021) "Mi auguro non cambi nulla, ma nell'interesse del Paese, al di là del risultato delle singole forze politiche, perché questoè nato, e noi lo abbiamo appoggiato, per due motivi: per mettere in ...

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite di Mattino Cinque su Canale 5, parlando degli effetti delle amministrative sugli equilibri nel Governo. .Elezioni2021: quando e dove si vota in Emilia Romagna C'è un po' di tutto: dal navigato ... Con lui ci sono i 5 Stelle, patto sancito con l'arrivo in città dell'ex premier, alleati ...