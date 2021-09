Clima, Greta ridicolizza i potenti: ora basta con i vostri bla bla bla (Di martedì 28 settembre 2021) A Milano da ieri 400 giovani discutono di cambiamento Climatico e di soluzione al riscaldamento globale. Sono i delegati arrivati da tutto il mondo per partecipare all’iniziativa «Youth4Climate», l’appuntamento che apre e anticipa la Pre-COP26, con cui le Nazioni Unite preparano il summit di Glasgow sul Climate change. Domani nel capoluogo lombardo dovrebbero arrivare anche Sergio Mattarella e Mario Draghi. Lo stesso giorno aprirà anche il Climate Camp, che vede in programma un corteo studentesco (1° ottobre) e la Climate … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 settembre 2021) A Milano da ieri 400 giovani discutono di cambiamentotico e di soluzione al riscaldamento globale. Sono i delegati arrivati da tutto il mondo per partecipare all’iniziativa «Youth4te», l’appuntamento che apre e anticipa la Pre-COP26, con cui le Nazioni Unite preparano il summit di Glasgow sulte change. Domani nel capoluogo lombardo dovrebbero arrivare anche Sergio Mattarella e Mario Draghi. Lo stesso giorno aprirà anche ilte Camp, che vede in programma un corteo studentesco (1° ottobre) e late … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

