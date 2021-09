Clima: Greta a Milano, mi aspetto molte parole (Di martedì 28 settembre 2021) Greta Thumberg è arrivata al Mico di Milano per le iniziative collegate alla PreCop26 dedicate ai giovani. In coda per il tampone e presa d'assalto' dai giornalisti ha replicato solo ad alcune domande. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021)Thumberg è arrivata al Mico diper le iniziative collegate alla PreCop26 dedicate ai giovani. In coda per il tampone e presa d'assalto' dai giornalisti ha replicato solo ad alcune domande.

Advertising

Corriere : Greta Thunberg a Milano per il clima: «Non ha voluto la scorta». L’arrivo in treno con ... - Agenzia_Ansa : Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA - Testament73 : Io invece per #gretina ne ho solo una... Clima: Greta a Milano, mi aspetto molte parole - Economia - ANSA… - Polimar5 : RT @Corriere: Greta Thunberg è a Milano per il clima: «Ho sempre le stesse aspettative, molte chiacch... - Giorno_Milano : Greta Thunberg a Milano per Youth4Climate: 400 giovani riuniti per parlare di clima -