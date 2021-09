Champions, la carica del Gasp: “Col nostro pubblico per vincere la prima in casa” (Di martedì 28 settembre 2021) “Umiltà ma anche molta convinzione. La prestazione con l’Inter ci dà forza e fiducia, non sono d’accordo con chi dice che avrebbe meritato di più l’Inter, abbiamo fatto una gran partita e meritavamo più di vincere noi. Speriamo di fare in casa, per la prima volta davanti al nostro pubblico, quelle imprese che abbiamo realizzato l’anno scorso a Liverpool, con l’Ajax. Finora siamo stati bravi a vincere fuori casa, quel che conta è fare punti, a Milano già avevamo vinto, a Bergamo non ancora e questa è una buona opportunità”. E’ un Gasp sereno e anche più sollevato dopo la sentenza del Tribunale antidoping, solo una nota di biasimo per l’allenatore nerazzurro che commenta: “Bene così, mi fa piacere”. La partita con lo Young Boys? Torna Muriel, che “viene ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) “Umiltà ma anche molta convinzione. La prestazione con l’Inter ci dà forza e fiducia, non sono d’accordo con chi dice che avrebbe meritato di più l’Inter, abbiamo fatto una gran partita e meritavamo più dinoi. Speriamo di fare in, per lavolta davanti al, quelle imprese che abbiamo realizzato l’anno scorso a Liverpool, con l’Ajax. Finora siamo stati bravi afuori, quel che conta è fare punti, a Milano già avevamo vinto, a Bergamo non ancora e questa è una buona opportunità”. E’ unsereno e anche più sollevato dopo la sentenza del Tribunale antidoping, solo una nota di biasimo per l’allenatore nerazzurro che commenta: “Bene così, mi fa piacere”. La partita con lo Young Boys? Torna Muriel, che “viene ...

