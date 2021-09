Advertising

framboisecat : De Zerbi crede più nelle capacità dell’Inter in champions di noi tifosi - mixtutto : Champions, Shakhtar-Inter 0-0, Pyatov salva la squadra di De Zerbi - La Gazzetta dello Sport - glooit : Champions: De Zerbi, Shakhtar ha fatto una grande partita leggi su Gloo - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: De Zerbi: “Inter, mentalità ma con noi hanno giocato diversamente. Merito nostro” - brancalaion : RT @fcin1908it: De Zerbi: “Inter, mentalità ma con noi hanno giocato diversamente. Merito nostro” -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Zerbi

"Abbiamo fatto una grande partita, l'Inter ha avuto qualche occasione, ma anche noi abbiamo avuto occasioni importanti". Lo ha detto il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De, dopo il pareggio per 0 - 0 contro l'Inter. "Noi giochiamo tutte le partite per vincerle. Abbiamo ancora 4 partite da giocare, quindi ci sono i punti per fare tutto. Alla fine vedremo quanti ne ...... presidente dello Shakhtar: "Scelgo tecnici italiani e giocatori brasiliani", Shakhtar Donetsk - Inter 0 - 0: occasione persa per i nerazzurri, Deavverte il suo Shakhtar: "...Un pareggio che ridefinisce il percorso in Champions League di Shakhtar Donetsk ed Inter, adesso chiamate a quattro gare di fuoco. Per Matias Vecino, però, tutto è ancora possibile nonostante la parti ...Shakhtar Donetsk ancora indigesto per l'Inter in Champions League. Lo Shakhtar ci crede, l'Inter va un po' in affanno e non riesce piu' a proporsi pericolosamente in avanti. Per la terza volta consecu ...