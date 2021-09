Calcio, l’UEFA cancella i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona (Di martedì 28 settembre 2021) La UEFA ha diramato un comunicato nel quale fa sapere di aver cancellato i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per l’affaire Super Lega. Aleksander Ceferin, il presidente della UEFA, dunque, si è dovuto arrendere davanti all’ordinanza del Tribunale Commerciale di Madrid. Il procedimento disciplinare contro la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona era già stato sospeso, ma adesso è da considerarsi archiviato per sempre. Nel caso la UEFA avesse deciso di continuare la sua battaglia, essa avrebbe rischiato sanzioni pecuniarie assai pesanti. Ora, oltretutto, potrebbero anche essere cancellate pure le sanzioni che la UEFA aveva ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) La UEFA ha diramato un comunicato nel quale fa sapere di averto iper l’affaire Super Lega. Aleksander Ceferin, il presidente della UEFA, dunque, si è dovuto arrendere davanti all’ordinanza del Tribunale Commerciale di. Il procedimento disciplinarela, ile ilera già stato sospeso, ma adesso è da considerarsi archiviato per sempre. Nel caso la UEFA avesse deciso di continuare la sua battaglia, essa avrebbe rischiato sanzioni pecuniarie assai pesanti. Ora, oltretutto, potrebbero anche esserete pure le sanzioni che la UEFA aveva ...

Advertising

tuttosport : L' #Uefa si arrende: cancellati i procedimenti contro #Juve , #Barcellona e #Real ?? - Gazzetta_it : #Superlega, l'Uefa dichiara nullo il procedimento contro Barcellona, Juve e Real - MaxJWWallace : RT @guido_vaciago: L'Uefa cancella i procedimenti disciplinari a carico di @realmadrid @juventusfc e @FCBarcelona UEFA cancels the discip… - il_farmacista : RT @guido_vaciago: L'Uefa cancella i procedimenti disciplinari a carico di @realmadrid @juventusfc e @FCBarcelona UEFA cancels the discip… - AlbertoAl_ : RT @realvarriale: @massimozampini @UEFAcom @PSG_inside Ma come Massimino,da un uomo di legge come te mi aspettavo una dotta disquisizione g… -