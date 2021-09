Biglietti a prezzo intero per gli Under 14: Napoli condannato a risarcire i genitori di un tifoso (Di martedì 28 settembre 2021) Una vicenda molto singolare ha avuto luogo a Napoli, dove il club di De Laurentiis dovrà risarcire i genitori di un tifoso Under 14. Il motivo? Negli ultimi anni la famiglia ha acquistato 27 Biglietti a prezzo intero per assistere alle gare dei partenopei nonostante avesse diritto a pagarli la metà. Il giudice di pace di Acerra (Napoli) Nicola Ricciuto ha quindi ritenuto la società responsabile di non aver apertamente specificato quest’opportunità in favore dei bambini minori di 14 anni. L’istanza del Napoli era stata già rigettata nel mese di giugno dalla Corte di Appello, che aveva confermato l’interpretazione di una legge del 2007 attraverso una sentenza. “Questa decisione avrà effetto su tutti i club di A e B che ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Una vicenda molto singolare ha avuto luogo a, dove il club di De Laurentiis dovràdi un14. Il motivo? Negli ultimi anni la famiglia ha acquistato 27per assistere alle gare dei partenopei nonostante avesse diritto a pagarli la metà. Il giudice di pace di Acerra () Nicola Ricciuto ha quindi ritenuto la società responsabile di non aver apertamente specificato quest’opportunità in favore dei bambini minori di 14 anni. L’istanza delera stata già rigettata nel mese di giugno dalla Corte di Appello, che aveva confermato l’interpretazione di una legge del 2007 attraverso una sentenza. “Questa decisione avrà effetto su tutti i club di A e B che ...

