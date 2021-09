ATP 250 San Diego | Lorenzo Sonego sconfigge in due set Nikoloz Basilashvili

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, LORENZO MUSETTI ELIMINATO ALL'ESORDIO SCONFITTO DA KUZMANOV IN TRE SET (6-7, 7-6, 6… - LEOPOLDOMIRAND2 : @lorenzofares lorenzo che ne pensi della sconfitta di Musetti a Sofia con modesto 250 atp??? Sono importanti queste sconfitte??? - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, LORENZO MUSETTI ELIMINATO ALL'ESORDIO SCONFITTO DA KUZMANOV IN TRE SET (6-7, 7-6, 6-3) #SkySp… - livetennisit : ATP 250 Sofia: Malissimo Lorenzo Musetti - irejdoc1897 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, LORENZO MUSETTI ELIMINATO ALL'ESORDIO SCONFITTO DA KUZMANOV IN TRE SET (6-7, 7-6, 6-3) #SkySp… -

Semaforo rosso per Lorenzo Musetti nel primo turno del 'Sofia Open', torneodotato di un montepremi di 481.270 euro in corso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 19enne di Carrara, numero 61, ha ceduto per 6 - 7 (4 - 7), 7 - 6 (7 -...Lorenzo Musetti cede al passo a Dimitar Kuzmanov per 7 - 6(4), 6 - 7(3), 3 - 6 , nel contesto del primo turno dell'di Sofia 2021 . Match apparentemente agevole per il giovane azzurro, complicatosi in corso d'opera a causa di un approccio rivedibile e di alcune scelte tecnico - tattiche opinabili; il ...Lorenzo Sonego ha superato Nikoloz Basilashvili per 6-3, 6-4, strappando meritatamente il pass per il secondo turno dell'Atp 250 di San Diego 2021. Prestazione superlativa del tennista italiano, tatti ...Netto passo indietro per Lorenzo Musetti, battuto al primo turno del torneo Atp 250 di Sofia dal padrone di casa Dimitar Kuzmanov. Il tennista di Carrara ha perso in tre set con i parziali di 6-7(4) 7 ...