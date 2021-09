Anche Crozza distrugge il green pass (Di martedì 28 settembre 2021) Un monologo contro il green pass che forse non ti aspetti. Eppure in poco meno di 9 minuti, Maurizio Crozza ha messo alla berlina tutti i sacerdoti del lasciapassare mettendo a nudo tutte le contraddizioni del passaporto vaccinale. Non si può certo affermare che Crozza sia un No Vax, complottista e sovranista. In fondo non lo sono nemmeno Red Ronnie, Cacciari, Vattimo, Barbero e Freccero. Solo che vengono dipinti così da chi pensa di stare dalla parte giusta della storia. “Noi siamo i buoni – esordisce Crozza – perché siamo vaccinati e tamponati, ma soprattutto siamo greenpassati”. Poi però sorge il dubbio: “Non sarà mica che stiamo facendo il tifo per la parte sbagliata? Avete presente nei film di fantascienza? Quelle società del ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 settembre 2021) Un monologo contro ilche forse non ti aspetti. Eppure in poco meno di 9 minuti, Maurizioha messo alla berlina tutti i sacerdoti del lasciaare mettendo a nudo tutte le contraddizioni delaporto vaccinale. Non si può certo affermare chesia un No Vax, complottista e sovranista. In fondo non lo sono nemmeno Red Ronnie, Cacciari, Vattimo, Barbero e Freccero. Solo che vengono dipinti così da chi pensa di stare dalla parte giusta della storia. “Noi siamo i buoni – esordisce– perché siamo vaccinati e tamponati, ma soprattutto siamoati”. Poi però sorge il dubbio: “Non sarà mica che stiamo facendo il tifo per la parte sbagliata? Avete presente nei film di fantascienza? Quelle società del ...

