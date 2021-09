Alfonso Signorini e gli ascolti: i volti invisibili di questo GF (Di martedì 28 settembre 2021) Dai volti invisibili di questo Gf ad Alfonso Signorini che bacchetta il pubblico e i vipponi, tutto quello che non sta funzionando in questa sesta edizione del reality L’ultima sfuriata di Alfonso Signorini l’abbiamo vista ieri sera al Grande Fratello Vip contro Miriana Trevisan, rimproverata più volte dal conduttore neanche fosse una ragazzina. Ma non è la prima e non sarà l’ultima a essere bacchettata da Signorini che con questi volti invisibili che ha scelto per la sesta edizione sta avendo qualche difficoltà nella gestione delle puntate. Togliendo infatti Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Alex Belli, Amedeo Goria e Miriana Trevisan resta un enorme punto interrogativo sugli altri ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) DaidiGf adche bacchetta il pubblico e i vipponi, tutto quello che non sta funzionando in questa sesta edizione del reality L’ultima sfuriata dil’abbiamo vista ieri sera al Grande Fratello Vip contro Miriana Trevisan, rimproverata più volte dal conduttore neanche fosse una ragazzina. Ma non è la prima e non sarà l’ultima a essere bacchettata dache con questiche ha scelto per la sesta edizione sta avendo qualche difficoltà nella gestione delle puntate. Togliendo infatti Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Alex Belli, Amedeo Goria e Miriana Trevisan resta un enorme punto interrogativo sugli altri ...

GrandeFratello : A sole poche ore dalla diretta di #GFVIP di questa sera, il nostro Alfonso Signorini ha qualche anticipazione (e no… - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #GrandeFratelloVip, sfuriata di Alfonso Signorini contro Miriana: «È inutile che fai giochetti», la Trevisan scossa https://t.… - CronacaSocial : GF Vip, la gaffe di Alfonso Signorini che non passa inosservata ?? - Skriniar__37 : Soleil idola per i ritardati che vivono in quel mondo da uomini e donne e alfonso signorini -