Wta Chicago 2021 in tv | programma | date | orari | canale e diretta streaming

La programmazione del Wta 500 di Chicago 2021, torneo di scena sul cemento americano in programma da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre. Due le tenniste italiane presenti, vale a dire Camila Giorgi, quindicesima testa di serie, e Jasmine Paolini. L'ucraina Elina Svitolina guida invece il seeding, seguita da Garbine Muguruza e Belinda Bencic. La copertura televisiva del Wta di Chicago è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), emittente che ne detiene l'esclusività dei diritti; live streaming dei match proposti inoltre sul sito ufficiale di SuperTennis e mediante la nuova piattaforma SuperTennix, previa stipulazione di un abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sui ...

