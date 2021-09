Venezia-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di lunedì 27 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Venezia-Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. Si chiude questo turno di campionato con la sfida del Penzo che mette di fronte i lagunari, una vittoria e quattro sconfitte e dunque a caccia di punti salvezza, e i granata a quota sette in classifica e in gran forma. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 27 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Venezia-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Ile isue Sky di, match valido per la sesta giornata di. Si chiude questo turno di campionato con la sfida del Penzo che mette di fronte i lagunari, una vittoria e quattro sconfitte e dunque a caccia di punti salvezza, e i granata a quota sette in classifica e in gran forma. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 27 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace.

