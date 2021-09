Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 2019 ridotto la speranza di vita in una misura tale che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale in Europa occidentale a studiare l’impatto una ricerca guidata da scienziati dell’università di Oxford 27 paesi hanno visto riduzione dell’aspettativa di vita Nel 2020 è in misura tale da spazzare via anni di progressi sulla mortalità per i paesi come Spagna Inghilterra Galles Italia Belgio l’ultima volta che sono stati osservati i cani così grandi dell’aspettativa di vita in un solo anno è stato durante la Seconda guerra mondiale ha detto il tuo autore dello studio la dimensione maggiore è stata osservata tra gli uomini negli Stati Uniti la cronaca si è impiccato in carcere a Verona nelle prime ore di oggi Manuele Impellizzeri 38 anni arrestato con l’accusa di aver ucciso il 5 ...