The Last of Us di HBO si mostra nella primissima immagine (Di lunedì 27 settembre 2021) Come ormai saprete, The Last of Us, uno dei videogiochi più popolari e acclamati dalla critica, sta per ottenere la sua serie TV su HBO, guidata dal creatore di Chernobyl Craig Mazin, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie. Ora, grazie a Neil Druckmann, il director della serie di videogiochi The Last of Us, abbiamo ottenuto il nostro primo sguardo a come sarà lo show. Druckmann sta anche lavorando attivamente alla serie TV, scrivendo lo show insieme a Craig Mazin. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Come ormai saprete, Theof Us, uno dei videogiochi più popolari e acclamati dalla critica, sta per ottenere la sua serie TV su HBO, guidata dal creatore di Chernobyl Craig Mazin, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie. Ora, grazie a Neil Druckmann, il director della serie di videogiochi Theof Us, abbiamo ottenuto il nostro primo sguardo a come sarà lo show. Druckmann sta anche lavorando attivamente alla serie TV, scrivendo lo show insieme a Craig Mazin. Leggi altro...

Advertising

acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - PHONETHRONE2012 : The Last of Us: la prima immagine della serie HBO è da non perdere! - UAGNA : Per il #TLOUDay, ecco la bomba di @HBO e @Naughty_Dog : la prima foto della serie di #TheLastofUs! - HDblog : The Last of Us: la prima immagine della serie HBO è da non perdere! - Teleblogmag : Ecco la prima foto ufficiale della serie TV di The Last of Us! -