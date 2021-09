TEDxBergamo | in 500 al Teatro Donizetti per conoscere la “Ricetta Futuro”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Bergamo. Si è conclusa la sesta edizione di, per la prima volta ospitata nella splendida cornice del. “” è stato il filo conduttore della giornata con i suoi ingredienti intrisi di passione, ispirazione, bellezza e fiducia nel domani., la conferenza multidisciplinare arrivata in città nel 2014 sul format delle conferenze americane TED, è tornata dopo un anno di pausa ed ha confermato di essere un appuntamento importante e atteso dal pubblico, che ha imparato a conoscerlo ed apprezzarlo sempre di più. In apertura il saluto del nuovo licenziatario di, Giorgio Ghisalberti, che, supportato dal suo nuovo team, è riuscito ad organizzare questo straordinario evento, nonostante il periodo ...