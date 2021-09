Talebani | isolati ma non troppo

Advertising

LucaDeNapoli : @repubblica @concitadeg Personalmente mi vanto di non aver mai creduto al 'nuovo volto' dei Talebani. Ho scritto pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani isolati

Inside Over

Con il ritorno al potere, isi sono affrettati a rassicurare la comunità internazionale per non rimanere. Questa faida va nella direzione opposta e impone la ricerca di una soluzione....scorsa settimana è stato il primo vertice del gruppo dopo la presa del potere da parte dei... Tuttavia, nessuno dei virusnei pipistrelli esaminati in Laos presenta il cosiddetto sito ...Il critico d'arte: "Battiato era un mio caro amico, ma i talebani del battianesimo hanno ritenuto che fossimo inadeguati" ...“Avevo raccontato dei rimpatriati esultanti dopo la caduta dei talebani. 20 anni dopo, il loro ritorno al potere riporta alla memoria ricordi dolorosi e panico”, racconta Pamela Constable che lavora c ...