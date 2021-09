“Senza Mascherina su bus e metro? Grazie alla telecamera scatta una multa salata” propone l’epidemiologo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 settembre 2021) Premessa l’inattuabilità di un simile ‘piano’, in parte anche per l’evidente incapacità (nel caso di Roma) gestionale di Atac – non riescono nemmeno a far pagare i biglietti! – la domanda è: perché in Italia la pletora degli esperti (dei quali abbondiamo in ogni campo), viene spesso travalicata sì da altri esperti, ma in tutte altre faccende? Dunque capita che un signor professore, parliamo del docente di Statistica medica ed Epidemiologia all’Università Campus Biomedico di Tor Vergata, non abbia meglio da argomentare, che come gestire quanti giranoin luogo affollati o, come nella fattispecie, sui mezzi pubblici. Ciccozzi: “obbligatoria e telecamere su autobus epolitane” Così, nell’ambito di un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa AdnKronos, Massimo Ciccozzi ha lanciata la sua ...