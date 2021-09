Roma: Meloni, 'Giorgetti non conosce città, per me conta presenza Salvini e Berlusconi' (Di lunedì 27 settembre 2021) Grosseto, 27 set. (Adnkronos) - "Mi pare che Giorgetti non conosca così bene Roma. Per me conta vedere Matteo Salvini, cioè il segretario della Lega, che è stato estremamente presente a Roma, così come per me conta che Berlusconi si stia impegnando in prima persona, l'abbiamo visto anche oggi con una lunga lettera a sostegno di Michetti". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, parlando con i giornalisti a Grosseto. "Il centrodestra -ha assicurato la leader di Fdi- è compatto su Michetti, non prende in considerazione l'ipotesi di sostenere esponenti di sinistra che siano Calenda, Raggi o Gualtieri. Credo che siamo assolutamente in partita, che il nervosismo della sinistra dimostri quanto Michetti in realtà è considerato anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Grosseto, 27 set. (Adnkronos) - "Mi pare chenon conosca così bene. Per mevedere Matteo, cioè il segretario della Lega, che è stato estremamente presente a, così come per mechesi stia impegnando in prima persona, l'abbiamo visto anche oggi con una lunga lettera a sostegno di Michetti". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, parlando con i giornalisti a Grosseto. "Il centrodestra -ha assicurato la leader di Fdi- è compatto su Michetti, non prende in considerazione l'ipotesi di sostenere esponenti di sinistra che siano Calenda, Raggi o Gualtieri. Credo che siamo assolutamente in partita, che il nervosismo della sinistra dimostri quanto Michetti in realtà è considerato anche ...

