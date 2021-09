Parte terza dose vaccino per anziani, Rsa e sanitari (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al via la somministrazione delle dosi “booster” di vaccino anti Covid-19 a soggetti di età pari o superiore a 80anni, per il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario a partire dai soggetti di età pari a 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione. E’ quanto prevede la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Giovanni Rezza. Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen), considerate le indicazioni fornite dalla commissione tecnico scientifica di Aifa, sarà per ora possibile utilizzare come ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al via la somministrazione delle dosi “booster” dianti Covid-19 a soggetti di età pari o superiore a 80anni, per il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per, per gli esercenti le professionie e gli operatori di interesseo a partire dai soggetti di età pari a 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione. E’ quanto prevede la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Giovanni Rezza. Indipendentemente dalutilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen), considerate le indicazioni fornite dalla commissione tecnico scientifica di Aifa, sarà per ora possibile utilizzare come ...

