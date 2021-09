Open Arms, Salvini: “Richard Gere testimone, che ca… c’entra?” (Di lunedì 27 settembre 2021) Open Arms? Tra i testimoni che porterà l’accusa c’è anche Richard Gere. Mi dirai, che cazzo c’entra Richard Gere…”: A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, in diretta Facebook da Santo Stefano di Magra (La Spezia), per sostenere il candidato sindaco Emanuele Cucchi. ”Il 23 ottobre, di sabato mattina – ha spiegato -, sarò al tribunale di Palermo da imputato per sequestro di persona, perché ho fatto il mio dovere quando ero al Viminale. Probabilmente sono l’unico imputato che va al processo orgoglioso di quello che ha fatto, ovvero, aver difeso la dignità del mio paese. Tra i testimoni che porterà l’accusa” al processo, continua ”c’è anche Richard Gere. Mi dirai, che cazzo c’entra ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021)? Tra i testimoni che porterà l’accusa c’è anche. Mi dirai, che cazzo…”: A dirlo è il leader della Lega Matteo, in diretta Facebook da Santo Stefano di Magra (La Spezia), per sostenere il candidato sindaco Emanuele Cucchi. ”Il 23 ottobre, di sabato mattina – ha spiegato -, sarò al tribunale di Palermo da imputato per sequestro di persona, perché ho fatto il mio dovere quando ero al Viminale. Probabilmente sono l’unico imputato che va al processo orgoglioso di quello che ha fatto, ovvero, aver difeso la dignità del mio paese. Tra i testimoni che porterà l’accusa” al processo, continua ”c’è anche. Mi dirai, che cazzo...

MediasetTgcom24 : Richard Gere testimone contro Matteo Salvini nel processo Open Arms #RichardGere - fanpage : L'attore americano sarà in aula a Palermo per il processo Open Arms. “Vorrei sapere quanto costerà ai contribuenti… - Agenzia_Ansa : 'Richard Gere testimonierà contro di me nel processo Open Arms il 23 ottobre a Palermo': a rivelarlo è stato Matteo… - AsFreeAsMyHair7 : RT @MassimoMainard1: Richard Gere testimonierà contro Salvini al processo Open Arms - UNDMofficial : New post: Salvini Richard Gere: “Ma che caz*o c’entra nel processo Open Arms?” -