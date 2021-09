Morisi | Conte | “Il metro di giudizio di Salvini è meno severo con gli amici” Di Battista | “Anche lui è forte con i deboli e debole con i forti”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Sulla vicenda personale non giudico,perché è di rilievo penale, lasciamo che le inchieste facciano il loro corso. Certo, noto chequando si tratta dio colleghi di partito ha undirispetto a coloro che non sonoo addirittura sono di un colore diverso. Lo abbiamo visto in passato e questo da una persona che ha una responsabilità politica non è accettabile“. Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe, intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, commenta il doppiopesismo del segretario leghista (e di vari altri esponenti del Carroccio) in relazione al caso di Luca, il suo social media manager indagato dalla procura di Verona per ...

Non perdonano soprattutto gli ex alleati (nel GovernoI) dei 5 stelle: 'Scagli la prima ...tentato di agire come facevano loro - afferma il dem - ma spero che nessuno citofoni a casa di, ...... era la "spallata" cercata da Salvini per fare dimettere Giuseppesostenuto dal Pd e dal M5S. ...i meme in cui Salvini viene immortalato nel noto citofono del Pilastro chiedendo di. "Aveva ...«Non credo», ha dichiarato Conte, «che questa maggioranza possa arrivare fino alla fine della legislatura» «Sul primo fronte il governo Draghi ha fatto molto ma deve fare di più», ha dichiarato Conte.Il leader del Movimento a Torino in sostegno di Valentina Sganga ribadisce l’obiettivo: “Al ballottaggio ci andiamo noi”. Bordate di Appendino al Pd: "Non vogliamo consegnare la città a chi ce l’ha la ...