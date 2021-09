Luca Morisi, ex guru di Salvini, indagato per droga: "E' un momento di fragilità" (Di lunedì 27 settembre 2021) Mantiva - "Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo". A dirlo è Luca Morisi, l'ex guru della comunicazione social della Lega di Matteo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 27 settembre 2021) Mantiva - "Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo". A dirlo è, l'exdella comunicazione social della Lega di Matteo ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - Friedri05611005 : RT @siriomerenda: Luca #Morisi indagato per spaccio...aspettiamo che #Salvini suoni al suo citofono #27settembre #lucamorisi - barrelcc : RT @Tommasolabate: È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di Piet… -