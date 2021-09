La Juve e le squadre inglesi | numeri a confronto

Leggi su footdata

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lantus ha perso l’ultima partita di Champions League contro una squadra inglese, battuta in casa dal Manchester United di José Mourinho durante la precedente parentesi di Massimiliano Allegri. Lantus non perde due partite consecutive contro avversariin questa competizione da una serie di quattro partite tra ottobre 2002 e aprile 2005, mentre non ha mai perso due partite casalinghe consecutive contronella sua storia. Il Chelsea ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte controitaliane in Champions League, ogni sconfitta controdiverse: Inter nel 2009-10, Napoli nel 2011-12,ntus nel 2012-13 e Roma nel 2017 -18. Romelu Lukaku ha segnato al suo esordio in Champions League con il Chelsea, dopo ...