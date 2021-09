La Germania può permettersi un po' di incertezza, noi no (Di lunedì 27 settembre 2021) Il voto tedesco ci restituisce la fotografia di un Paese orfano del suo leader e di un elettorato in cerca di nuovi riferimenti. Qualcosa di molto simile è successo in Italia nel 2013, quando Silvio Berlusconi fu messo fuori gioco e molti dei voti di FI si dispersero altrove. La perdita di un solido ancoraggio al centro dello schieramento politico costituisce sempre un’incognita, e infatti è difficile immaginare dove approderà, tra le molte formule possibili, la contrattazione tra i partiti tedeschi. La vicenda di Berlino ci aiuta a mettere a fuoco i nostri problemi nazionali. Sono ormai otto anni che l’Italia annaspa nella condizione che i tedeschi scoprono ora. Tre governi nella precedente legislatura (Gentiloni, Renzi, Letta). Poi l’ubriacatura populista, due governi di segno opposto (Di Maio-Salvini; Di Maio-Zingaretti) e infine il mandato conferito a Mario Draghi per salvare i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Il voto tedesco ci restituisce la fotografia di un Paese orfano del suo leader e di un elettorato in cerca di nuovi riferimenti. Qualcosa di molto simile è successo in Italia nel 2013, quando Silvio Berlusconi fu messo fuori gioco e molti dei voti di FI si dispersero altrove. La perdita di un solido ancoraggio al centro dello schieramento politico costituisce sempre un’incognita, e infatti è difficile immaginare dove approderà, tra le molte formule possibili, la contrattazione tra i partiti tedeschi. La vicenda di Berlino ci aiuta a mettere a fuoco i nostri problemi nazionali. Sono ormai otto anni che l’Italia annaspa nella condizione che i tedeschi scoprono ora. Tre governi nella precedente legislatura (Gentiloni, Renzi, Letta). Poi l’ubriacatura populista, due governi di segno opposto (Di Maio-Salvini; Di Maio-Zingaretti) e infine il mandato conferito a Mario Draghi per salvare i ...

