“Io fuori di qui…”. Soleil Sorge si tradisce in diretta al GF Vip: la bugia sul suo conto salta fuori (Di lunedì 27 settembre 2021) Nuova giornata al GF Vip 6 per gli inquilini della casa, che si godono un momento di relax in giardino con Francesca, Soleil e Nicola che parlano delle nomination e fanno delle previsioni per la puntata. Soleil Sorge si augura che a uscire dalla casa del GF Vip 6 sia proprio il suo ex Gianmaria Antinolfi, alla luce di quanto accaduto in puntata e del comportamento del ragazzo nei suoi confronti. La vip è rimasta delusa perché si aspettava delle scuse anche da parte delle principesse e in particolare da Clarissa: “Jessica è una rosicona ma Clarissa… viene fuori la tua falsità e non mi chiedi neanche scusa”. Francesca, a questo punto, le chiede se lei sarebbe disposta a chiarire con loro: “Sarei qui a braccia aperte, non sono neanche in grado di ammettere le proprie colpe”. Poi spazio all’amore e sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Nuova giornata al GF Vip 6 per gli inquilini della casa, che si godono un momento di relax in giardino con Francesca,e Nicola che parlano delle nomination e fanno delle previsioni per la puntata.si augura che a uscire dalla casa del GF Vip 6 sia proprio il suo ex Gianmaria Antinolfi, alla luce di quanto accaduto in puntata e del comportamento del ragazzo nei suoi confronti. La vip è rimasta delusa perché si aspettava delle scuse anche da parte delle principesse e in particolare da Clarissa: “Jessica è una rosicona ma Clarissa… vienela tua falsità e non mi chiedi neanche scusa”. Francesca, a questo punto, le chiede se lei sarebbe disposta a chiarire con loro: “Sarei qui a braccia aperte, non sono neanche in grado di ammettere le proprie colpe”. Poi spazio all’amore e sul ...

Advertising

VParrillaAixela : RT @soniasicco: A fine XVIII sec. a #Trieste al #caffè Greco i mercanti di sete e frutta fumavano fuori dalla porta nei #narghile’, nelle p… - henrirousseau12 : RT @MarcellaCampag2: @DavLucia @Rebeka80721106 Io qui, quando non fuggo fuori città, mi rifugio per scrivere. - shevathas : @MiuccioPrado @agostinomela E qui ci siamo. Però per contestare devi fornire uno straccio di motivazione. Se la mot… - Rebeka80721106 : RT @MarcellaCampag2: @DavLucia @Rebeka80721106 Io qui, quando non fuggo fuori città, mi rifugio per scrivere. - ombralulla : @bioccolo Mah, qui sono tutti in #smartworking, ma Berlino è sveglissima. E non solo perché ieri c'era la… -

Ultime Notizie dalla rete : fuori qui… Le prime parole di Tommaso Stanzani dopo l'eliminazione da Amici 20 Novella 2000