I Soliti Ignoti, la rivelazione del concorrente: "Rientrando a casa ho visto un ufo". Amadeus: "Ma sa che non è il primo? Io ci credo.." (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è aperta in un modo decisamente sorprendente la puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri 26 settembre. L'ospite detective era Raul Cremona, pronto per devolvere il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes (la Fondazione internazionale per i diritti dei bambini). Dopo aver indovinato i primi Ignoti, il comico ed illusionista milanese ha avuto qualche dubbio sul terzo e quindi ha chiesto l'indizio. "Una volta mi sono vestito da donna e ho fatto colpo", ha esordito il signor Domenico. E fin qui, qualche risata. Poi, il colpo di scena: "Una sera, Rientrando a casa, ho visto un ufo", ha detto. "Ma sa che non è il primo? Io ci credo..", ha replicato Amadeus. Ovviamente l'indizio fondamentale era il terzo, ovvero: "Parto sempre ...

